Три очка Ларкина принесли «Детройту» победу нал «Ванкувером»
«Детройт» победил «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2.
Нападающий «Ред Уингз» Дилан Ларкин набрал в этой встрече 3 (2+1) очка.
В составе «Вангкувера» сыграли два российских нападающий — Василий Подколзин и Андрей Кузьменко. Первый провел на льду чуть более 13 минут, второй — чуть более 10.
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«Детройт» — «Ванкувер» — 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Голы: Ларкин — 17 (Зайдер, Чиаро), 1:08 — 1:0. Берггрен — 9 (Чиаро, Зайдер), 2:35 — 2:0. Бовилье — 11 (бол., Миллер, Хьюз), 22:02 — 2:1. Ларкин — 18 (бол., Фаббри, Перрон), 33:17 — 3:1. Гронек — 8 (Мяяття, Расмуссен), 42:26 — 4:1. Берггрен — 10 (бол., Бертуцци, Ларкин), 49:05 — 5:1. Петтерссон — 26 (Бовилье), 50:25 — 5:2.
Нереализованный буллит: Хьюз (Ванкувер), 41:38 (Вратарь).
Вратари: Хуссо — Мартин.
Штраф: 6 — 12.
Броски: 25 (10+8+7) — 35 (7+13+15).
Наши: — - Кузьменко (10.35/0/0), Подколзин (13.04/2/-1).
11 февраля. Детройт. Little Caesars Arena.
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|27
|24
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|О
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|22
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|2
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|29
|23
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|63
|4
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|24
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|21
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Коламбус – Торонто
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|03:00
|
Рейнджерс – Сиэтл
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|11.02
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Чикаго – Аризона
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Анахайм – Питтсбург
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|11.02
|20:00
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Детройт – Ванкувер
|5 : 2
|11.02
|20:30
|
Баффало – Калгари
|- : -
|11.02
|20:30
|
Монреаль – Айлендерс
|- : -
|11.02
|20:30
|
Оттава – Эдмонтон
|- : -
|11.02
|20:30
|
Филадельфия – Нэшвилл
|- : -
|11.02
|21:00
|
Даллас – Тампа-Бэй
|- : -
|11.02
|23:30
|
Бостон – Вашингтон
|- : -
|И
|О
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|52
|94
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|50
|76
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|51
|76
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|52
|41
|
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Давид Пастрняк
Бостон
|51
|38
|
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Бостон
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Филип Густавссон
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