«Баффало» обыграл «Эдмонтон» и прервал серию из пяти поражений

«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Эдмонтон» со счетом 3:2.

В составе «Сэйбрз» дубль оформил Дилан Козенс, еще одна шайба на счету Андерса Бьорка. У «Ойлерз» две шайбы забросил Леон Драйзайтль. Отметим, в первом периоде судьи отменили по голу у каждой команды после просмотра видео.

После этого матча «Баффало» с 14 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Эдмонтон» с 20 очками лидирует на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Эдмонтон» — 3:2 (0:0, 3:2, 0:0)

Голы: Бьорк — 3, 22:16 — 1:0. Драйзайтль — 13 (бол., Пулюярви, Нюджент-Хопкинс), 24:08 — 1:1. Драйзайтль — 14 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 26:57 — 1:2. Козенс — 2 (Каджула), 33:56 — 2:2. Козенс — 3 (Хиностроза, Пысик), 39:10 — 3:2.

Вратари: Токарски — Скиннер.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 23 (6+13+4) — 35 (8+13+14).

Наши: - .

13 ноября. Баффало. KeyBank Center.