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«Каролина» проиграла «Филадельфии»

06:02
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«Каролина» проиграла «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.

Российские игроки Андей Свечников («Каролина») и Иван Проворов («Филадельфия») результативными действиями не отметились.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Филадельфия» — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Голы: Лоренц — 2 (Фаст, Стаал), 31:14 — 1:0. Фараби — 4 (Лотон, Ристолайнен), 44:06 — 1:1. Макьюэн — 1 (Дж. Браун, П. Браун), 50:20 — 1:2.

Вратари: Андерсен — Харт.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 40 (13+15+12) — 28 (6+7+15).

Наши: Свечников (19.17/4/-1) — Проворов (23.03/1/+1).

13 ноября. Роли. PNC Arena.

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Евгений Козинов все материалы автора
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