«Айлендерс» уступили «Ванкуверу», Варламов сделал 30 сэйвов

«Ванкувер» выиграл у «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:4 Б). Команда из Нью-Йорка потерпела седьмое поражение кряду.

Российский нападающий «Айлендерс» Семен Варламов отразил 30 из 34 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Айлендерс» — 5:4 Б (2:2, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Лэдд — 1 (Бэйли, Ледди), 1:36 — 0:1. Годетт — 12 (Эдлер, Стэчер), 1:57 — 1:1. Тоффоли — 24 (Петтерссон, Хьюз), 2:41 — 2:1. Эберле — 16 (Барзал, Ли), 19:01 — 2:2. Макьюэн — 5 (Эдлер), 22:14 — 3:2. Нельсон — 25 (Брассар, Добсон), 37:00 — 3:3. Хорват — 22 (бол., Тоффоли, Миллер), 37:51 — 4:3. Нельсон — 26 (Бовилье, Брассар), 44:32 — 4:4.

Победный буллит: Миллер.

Вратари: Демко — Варламов.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 34 (14+14+5+1) — 49 (18+11+16+4).

11 марта. Ванкувер. Rogers Arena.