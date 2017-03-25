"Айлендерс" одолел "Питтсбург" по буллитам

"Айлендерс" нанес поражение "Питтсбургу" в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов. Основное время встречи и овертайм завершились при счете 3:3. Первой звездой встречи признан форвард ньюйоркцев Джон Таварес, ставший автором двух результативных передач и победного послематчевого штрафного броска.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" – "Айлендерс" – 3:4 Б (0:0, 2:3, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Гонс - 1 (Каллен, Кессел), 21:54 - 1:0. Нельсон - 17 (Хо-Сэнг, Кин), 24:48 - 1:1. Ли - 28 (Бэйли, Таварес), 29:18 - 1:2. Кросби - 42 (Руведел, Шири), 33:41 - 2:2. Сизикас - 8 (Таварес), 39:55 - 2:3. Каллен - 11 (Гонс, Кессел), 53:50 - 3:3.

Победный буллит: Таварес.

Вратари: Флери - Галак.

Штраф: 2 - 2.

Броски: 40 (8+11+15+6) - 46 (9+13+21+3).

Наши: – – Кулемин (4:42/1/0).

Питтсбург. PPG Paints Arena.