«Айлендерс» обыграли «Детройт», Варламов отразил 30 бросков
06:04
«Детройт» в домашнем матче регулярного сезона НХЛ проиграл «Айлендерс» — 1:4. Хозяева потерпели 10-е поражение кряду. Дубль оформил Джордан Эберле. Российский вратарь «островитян» Семен Варламов отразил 30 бросков из 31.
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«Детройт» — «Айлендерс» — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Голы: Ли — 7 (Барзал, Пулок), 8:46 — 0:1. Бовилье — 9 (Бэйли, Пулок), 13:17 — 0:2. Ларкин — 7 (бол., Бертуцци, Задина), 30:36 — 1:2. Эберле — 1 (бол., Ли, Ледди), 36:34 — 1:3. Эберле — 2 (Пулок, Комаров), 53:24 — 1:4.
Вратари: Бернье — Варламов.
Штраф: 10 — 12.
Броски: 31 (11+13+7) — 25 (9+6+10).
Наши: — - -.
3 декабря. Детройт. Little Caesars Arena.
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