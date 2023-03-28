«Айлендерс» победили «Нью-Джерси». Сорокин отразил 30 бросков

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«Айлендерс» обыграли «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Российский голкипер островитян Илья Сорокин отразил 30 из 31 броска.

«Айлендерс» набрали 85 очков и занимают 7-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на третьей строчке — 100 очков.