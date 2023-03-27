НХЛ: «Оттава» — «Флорида», «Анахайм» — «Колорадо» и другие матчи 28 марта
Регулярный чемпионат НХЛ.
28 марта, вторник
02.00 мск. «Баффало» — «Монреаль»
02.30. «Айлендерс» — «Нью-Джерси»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке
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Результаты / календарь
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
1.04
|27.03
|00:00
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Каролина – Бостон
|3 : 4 Б
|27.03
|01:00
|
Чикаго – Ванкувер
|2 : 4
|27.03
|01:00
|
Нэшвилл – Торонто
|2 : 3
|27.03
|05:30
|
Лос-Анджелес – Сент-Луис
|7 : 6
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