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НХЛ: «Оттава» — «Флорида», «Анахайм» — «Колорадо» и другие матчи 28 марта

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Хоккеисты «Флориды».
Фото USA Today Sports
Регулярный чемпионат НХЛ.

28 марта, вторник

02.00 мск. «Баффало» — «Монреаль»

02.00. «Оттава» — «Флорида»

02.30. «Айлендерс» — «Нью-Джерси»

03.00. «Миннесота» — «Сиэтл»

05.00. «Анахайм» — «Колорадо»

05.00. «Аризона» — «Эдмонтон»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2022-2023/
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Каролина – Бостон
 3 : 4 Б
27.03 01:00
Чикаго – Ванкувер
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