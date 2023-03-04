Агент Бабаев заявил, что игровой стиль «Бостона» подходит Орлову
Известный хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал обмен российского защитника Дмитрия Орлова из «Вашингтона» в «Бостон», а также оценил его игру за новый клуб.
«Чем объясню результативность Орлова, после перехода из «Вашингтона»? Другая команда, другой стиль игры, который ему больше подходит. «Бостон» играет в его хоккей, ему комфортно. Он, как и команда, играет с шайбой, все время контролирует ее, они действуют на скорости, принимают верные решения. Диме есть от кого оттолкнуться, нападающие видят его, отдают на синюю линию. Здесь все именно в его формате хорошо сложилось», — приводит слова Бабаева Metaratings.ru.
Орлов выступал за «Вашингтон» с 2011 по 2023 год. В составе столичного клуба защитник провёл более 700 матчей и стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.
|4.03
|03:00
|
Коламбус – Сиэтл
|2 : 4
|4.03
|05:00
|
Эдмонтон – Виннипег
|6 : 3
|4.03
|05:30
|
Аризона – Каролина
|1 : 6
|4.03
|06:00
|
Вегас – Нью-Джерси
|4 : 3 Б
|4.03
|06:00
|
Анахайм – Монреаль
|3 : 2
|4.03
|20:30
|
Айлендерс – Детройт
|- : -
|4.03
|20:30
|
Баффало – Тампа-Бэй
|- : -
|4.03
|21:00
|
Бостон – Рейнджерс
|- : -
|4.03
|23:30
|
Даллас – Колорадо
|- : -