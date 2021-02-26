«Айлендерс» крупно обыграли «Бостон», Варламов сделал 34 сэйва и голевую передачу

«Айлендерс» выиграли у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:2). Команда из Нью-Йорка одержала вторую победу подряд.

Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 34 из 36 бросков по своим воротам, а также сделал голевую передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Бостон» — 7:2 (2:1, 0:1, 5:0)

Голы: Ритчи — 7 (Зборжил, Койл), 1:02 — 0:1. Пелеч — 1, 3:16 — 1:1. Барзал — 7 (Ледди, Варламов), 12:39 — 2:1. Смит — 4 (Дебраск, Вааканайнен), 31:36 — 2:2. Бовилье — 1, 45:41 — 3:2. Эберле — 8 (Барзал, Ли), 50:45 — 4:2. Пажо — 8 (мен., Пелеч), 52:24 — 5:2. Ли — 9 (Добсон, Ледди), 54:44 — 6:2. Вальстрем — 2 (Пулок, Сизикас), 56:33 — 7:2.

Вратари: Варламов — Галак.

Штраф: 4 — 14.

Броски: 37 (10+9+18) — 36 (15+13+8).

26 февраля. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.