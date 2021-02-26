«Оттава» разгромила «Калгари» в дебютном матче Загидулина

«Оттава» выиграла у «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:1). «Сенаторз» одержали третью победу кряду.

Российский вратарь «Флжймз» Артем Загидулин впервые вышел на лед в североамериканской лиге. 25-летний россиянин при счете 1:4 в середине второго периода заменил Дэвида Риттича и сыграл 28 минут 13 секунд, отразив 9 из 11 бросков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Калгари» — 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)

Голы: Батерсон — 6 (Штюцле, Анисимов), 7:45 — 1:0. Гудбрэнсон — 1 (Тирни), 9:27 — 2:0. Лучич — 5 (Дюбе, Танев), 21:41 — 2:1. К. Браун — 5, 24:39 — 3:1. Бреннстрем — 2, 27:24 — 4:1. Уайт — 3 (Пол), 44:55 — 5:1. Уайт — 4 (Шабо), 54:46 — 6:1.

Вратари: Мюррей — Риттих (Загидулин, 31:47).

Броски: 31 (13+10+8) — 30 (5+10+15).

Наши: Анисимов (15.48/0/+1), Дадонов (11.40/0/+2), Зайцев (22.46/0/0), Зуб (21.29/0/+2) — Нестеров (18.58/4/0).

26 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre.