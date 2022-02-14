Айкел тренировался в одном звене с Дадоновым

Нападающий Джек Айкел провел очередную тренировку в составе «Вегаса». Он уже работает без запрещения силовой борьбы, сообщает журналист Том Гулитти.

Американский центрфорвард наигрывался в одном звене с Евгением Дадоновым и Максом Пачиоретти.

В нынешнем сезоне Айкел еще не играл. 12 ноября ему сделали операцию по замене диска в шейном отделе позвоночника. Изначально ожидалось, что восстановление игрока займет от 3 до 5 месяцев. В декабре американец приступил к индивидуальным тренировкам на льду.