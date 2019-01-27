Атлантический дивизион проиграл Столичному. Василевский сделал 10 сэйвов, Кучеров очков не набрал

Команда Столичного дивизиона обыграла команду Атлантического дивизиона в полуфинале Матча всех звезд НХЛ - 7:4. Форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби в составе столичных набрал 3 (2+1) очка. Защитник Сет Джонс сделал дубль.

В составе Атлантического дивизиона один период в воротах провел голкипер "Тампы" Андрей Василевский. Он отразил 10 бросков из 13. Нападающий Никита Кучеров отыграл 7 минут 33 секунды, нанес 3 броска по воротам и набрал показатель "-1".

Команда Столичного дивизиона в финале сыграет с командой Центрального дивизиона.