Аскаров пропустил три шайбы за четыре минуты за фарм-клуб «Нэшвилла» в полуфинальном матче плей-офф АХЛ

«Милуоки» в стартовом матче полуфинальной серии плей-офф АХЛ уступил «Коачелле» со счетом 4:6.

Вратарь фарм-клуба «Нэшвилла» Ярослав Аскаров отразил 23 броска из 28, при этом пропустил три шайбы за четыре минуты третьего периода, шестой гол «Коачелла» забила в пустые ворота. Форвард «Милуоки» Егор Афанасьев отметился результативной передачей.

Счет в серии 1-0 в пользу «Коачеллы». Следующий матч пройдет 28 мая и начнется в 05.00 мск.