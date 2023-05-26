Павелски вышел на пятое место по голам в большинстве в плей-офф НХЛ

Форвард «Далласа» Джо Павелски отметился победной шайбой в четвертом матча финальной серии Западной конференции НХЛ против «Вегаса» (3:2 ОТ, 1-3).

При этом 38-летний американец забил в большинстве. Павелски вышел на пятое место по заброшенным шайбам в большинстве в плей-офф, сравнявшись с Никласом Линдстремом (30). Лидирует Бретт Халл, у которого 38 голов в большинстве.

?В текущем плей-офф Павелски провел 12 матчей, в которых набрал 13 (9+4) очков.