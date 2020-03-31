Эксперт TSN Крэйг Баттон включил 17-летнего вратаря «СКА-Невы» Ярослава Аскарова в топ-10 обновленного рейтинга драфта НХЛ-2020.

В его рейтинге Аскаров расположился на седьмой позиции. В этом сезоне он дебютировал в КХЛ в составе СКА, провел 18 игр в ВХЛ, а также 9 матчей на молодежном чемпионате мира (до 20 лет) в составе российской сборной.

Также в топ-30 списка присутствуют и два других россиянина: 18-летний нападающий Родион Амиров (19-е место) и 18-летний защитник Шакир Мухамадуллин (28-е место), оба — из «Салавата Юлаева».

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. н. Алексис Лафренье («Римуски», QMJHL)

2. н. Тим Штюцле («Мангейм», Германия)

3. н. Куинтон Байфилд («Садбери», OHL)

4. н. Коул Перфетти («Сагино», OHL)

5. з. Джейми Дрисдейл («Эри Оттерс», OHL)

6. н. Джек Куинн («Оттава 67», OHL)

7. в. Ярослав Аскаров («СКА-Нева», Россия)

8. н. Марко Росси («Оттава», OHL)

9. н. Лукас Рэймонд («Фрелунда», Швеция)

10. н. Хендрикс Лапьер («Шикутими», QMJHL)...

17. н. Родион Амиров («Салават Юлаев», Россия)...

28. з. Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев», Россия)...

32. з. Ян Кузнецов (университет Коннектикута, NCAA)...

38. н. Василий Пономарев («Шоуиниган», QMJHL)...

47. н. Александр Пашин («Салават Юлаев», Россия)...

49. н. Даниил Гущин («Маскегон», USHL)...

51. н. Дмитрий Злодеев (МХК «Динамо», МХЛ)...

55. н. Марат Хуснутдинов («СКА-1946», Россия)...

66. н. Егор Соколов («Кейп-Бретон», QMJHL)...