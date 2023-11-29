«Аризона» — «Тампа-Бэй»: видеообзор матча НХЛ

«Аризона» обыграла «Тампу-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Аризона» занимает девятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 22 очками в 21 матче. «Тампа-Бэй» идет на седьмой строчке Восточной конференции с 25 очками в 23 играх.

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