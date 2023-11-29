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Сегодня, 08:10

«Чикаго» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Чикаго» победил «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Сиэтл» занимает 11-е место в таблице Западной конференции с 21 очком в 23 матчах. «Чикаго» идет на 15-й строчке с 14 очками в 20 играх.

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ХК Сиэтл Кракен
ХК Чикаго Блэкхокс
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5 Айлендерс 21 8 13 22
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Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 21 14 7 31
2 Флорида 22 13 9 28
3 Детройт 20 11 9 25
4 Торонто 20 11 9 25
5 Тампа-Бэй 23 10 13 25
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Центральный дивизион И В П О
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3 Виннипег 21 12 9 26
4 Сент-Луис 21 11 10 23
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6 Аризона 21 10 11 22
7 Миннесота 20 6 14 16
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