«Чикаго» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Чикаго» победил «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Сиэтл» занимает 11-е место в таблице Западной конференции с 21 очком в 23 матчах. «Чикаго» идет на 15-й строчке с 14 очками в 20 играх.