«Аризона» прервала серию поражений, обыграв «Сан-Хосе»
«Аризона» на своем льду переиграла «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3). «Койотс» прервали трехматчевую серию поражений.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Сан-Хосе» — 6:3 (1:0, 2:2, 3:1)
Голы: Кессел — 10 (Степан), 12:03 — 1:0. Кессел — 11 (бол., Дворак, Гарлэнд), 25:01 — 2:0. Лабанк — 11 (Кейн), 26:42 — 2:1. Майер — 16 (Марло, Суомела), 29:55 — 2:2. Холл — 11 (Истерли, Гарлэнд), 37:14 — 3:2. Круз — 11 (Степан, Кессел), 48:09 — 4:2. Кейн — 19 (бол., Лабанк, Э. Карлссон), 57:51 — 4:3. Гарлэнд — 16 (п.в., Холл, Димерс), 58:20 — 5:3. Холл — 12 (п.в., Круз, Степан), 59:38 — 6:3.
Вратари: Хилл — Делл (57:07 — 57:51, 58:03 — 58:20, 59:03 — 59:38).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 40 (9+17+14) — 28 (12+8+8).
15 января. Глендейл. Gila River Arena.