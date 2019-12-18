«Аризона» обыграла «Сан-Хосе», Любушкин очков не набрал

«Аризона» взяла верх над «Сан-Хосе» в регулярном чемпионате НХЛ — 3:2. Российский защитник «Койотс» Илья Любушкин провел на льду 15 минут 40 секунд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Аризона» — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Седерберг — 10 (Келлер, Шмолц ), 4:57 — 0:1. Хертл — 13 (Э. Карлссон), 17:26 — 1:1. Степан — 6 (Круз, Хиностроза), 29:11 — 1:2. Хертл — 14 (Бернс), 33:55 — 2:2. Экман-Ларссон — 3 (Холл), 57:23 — 2:3.

Вратари: Делл (58:42) — Кюмпер.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 28 (8+11+9) — 19 (5+6+8).

Наши: — - Любушкин (15.40/1/+1).

18 декабря. Сан-Хосе. SAP Center.