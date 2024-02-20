«Калгари» обыграл «Виннипег»

Читать «СЭ» в

«Калгари» обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Флэймз» прервали свою трехматчевую серию поражений и трехматчевую победную серию «Джетс».

Канадский нападающий хозяев Назем Кадри забросил две шайбы и сделал голевую передачу. Форвард «Джетс» Шон Монахан оформил хет-трик.

«Калгнари» с 57 очками занимает 12-е место в Западной конференции. «Виннипег» идет на 4-й строчке — 71 очко.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Виннипег» — 6:3 (2:3, 2:0, 2:0)

Голы: Шилингтон — 1, 4:19 — 1:0. Монахэн — 15 (бол., Коннор, Виларди), 6:07 — 1:1. Монахэн — 16 (Демело, Моррисси), 6:49 — 1:2. Монахэн — 17 (бол., Виларди, Коннор), 11:24 — 1:3. Коулмэн — 22 (Манджапане, Баклунд), 14:09 — 2:3. Кадри — 18 (бол., Уигар, Юбердо), 24:58 — 3:3. Юбердо — 10 (Андерссон, Шарангович), 36:06 — 4:3. Манджапане — 11 (Кадри), 53:18 — 5:3. Кадри — 19 (п.в., Андерссон), 58:03 — 6:3.

Вратари: Маркстрем — Хеллибак (57:34 — 58:03).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 34 (13+12+9) — 31 (13+8+10).

Наши: Кузьменко (11.49/1/0) — Наместников (10.15/1/-1).

20 февраля. Калгари. Scotiabank Saddledome.