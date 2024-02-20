«Калгари» обыграл «Виннипег»
«Калгари» обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Флэймз» прервали свою трехматчевую серию поражений и трехматчевую победную серию «Джетс».
Канадский нападающий хозяев Назем Кадри забросил две шайбы и сделал голевую передачу. Форвард «Джетс» Шон Монахан оформил хет-трик.
«Калгнари» с 57 очками занимает 12-е место в Западной конференции. «Виннипег» идет на 4-й строчке — 71 очко.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Виннипег» — 6:3 (2:3, 2:0, 2:0)
Голы: Шилингтон — 1, 4:19 — 1:0. Монахэн — 15 (бол., Коннор, Виларди), 6:07 — 1:1. Монахэн — 16 (Демело, Моррисси), 6:49 — 1:2. Монахэн — 17 (бол., Виларди, Коннор), 11:24 — 1:3. Коулмэн — 22 (Манджапане, Баклунд), 14:09 — 2:3. Кадри — 18 (бол., Уигар, Юбердо), 24:58 — 3:3. Юбердо — 10 (Андерссон, Шарангович), 36:06 — 4:3. Манджапане — 11 (Кадри), 53:18 — 5:3. Кадри — 19 (п.в., Андерссон), 58:03 — 6:3.
Вратари: Маркстрем — Хеллибак (57:34 — 58:03).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 34 (13+12+9) — 31 (13+8+10).
Наши: Кузьменко (11.49/1/0) — Наместников (10.15/1/-1).
20 февраля. Калгари. Scotiabank Saddledome.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|55
|36
|19
|75
|2
|Каролина
|54
|32
|22
|69
|3
|Филадельфия
|56
|29
|27
|65
|4
|Нью-Джерси
|54
|28
|26
|60
|5
|Айлендерс
|54
|22
|32
|58
|6
|Вашингтон
|53
|24
|29
|56
|7
|Питтсбург
|52
|24
|28
|55
|8
|Коламбус
|53
|17
|36
|44
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|56
|33
|23
|77
|2
|Флорида
|55
|36
|19
|76
|3
|Торонто
|54
|30
|24
|68
|4
|Тампа-Бэй
|56
|30
|26
|65
|5
|Детройт
|55
|29
|26
|64
|6
|Баффало
|55
|24
|31
|52
|7
|Монреаль
|55
|22
|33
|52
|8
|Оттава
|51
|22
|29
|46
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|56
|34
|22
|76
|2
|Колорадо
|56
|34
|22
|72
|3
|Виннипег
|53
|33
|20
|71
|4
|Сент-Луис
|55
|29
|26
|60
|5
|Нэшвилл
|55
|28
|27
|58
|6
|Миннесота
|55
|26
|29
|58
|7
|Аризона
|55
|23
|32
|50
|8
|Чикаго
|55
|15
|40
|33
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|57
|37
|20
|80
|2
|Вегас
|55
|32
|23
|70
|3
|Эдмонтон
|52
|33
|19
|67
|4
|Лос-Анджелес
|53
|27
|26
|64
|5
|Сиэтл
|55
|23
|32
|57
|6
|Калгари
|56
|26
|30
|57
|7
|Анахайм
|55
|20
|35
|42
|8
|Сан-Хосе
|55
|15
|40
|35
|20.02
|00:00
|
Сан-Хосе – Вегас
|0 : 4
|20.02
|00:00
|
Калгари – Виннипег
|6 : 3
|20.02
|00:00
|
Аризона – Эдмонтон
|3 : 6
|20.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Оттава
|- : -
|20.02
|03:00
|
Каролина – Чикаго
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|55
|94
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|56
|91
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|83
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|53
|49
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|55
|39
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|55
|36
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|2
|1.5