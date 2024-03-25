Кожевников уверен, что Овечкин забросит минимум 30 шайб в сезоне-2023/24

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников уверен в том, что нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забьет минимум 30 голов в регулярном чемпионате НХЛ-2023/24.

В воскресенье, 24 марта 38-летний россиянин сделал дубль в матче против «Виннипега» (3:0), теперь у него 26 голов в 67 матчах нынешнего сезона.

«Овечкин и должен забивать, хотя никто в него почему-то не верил. Выбить 30 шайб в этой регулярке ему будет по силам, несмотря на то, что близится плей-офф, и то, что сопротивление будет выше. Но Сашка — это целая галактика, будем болеть и желать, чтобы он это сделал. Гонка за Гретцки в списке снайперов? Контракт у него на два сезона — я думаю, что на следующий год он приложит максимум усилий, чтобы успешно завершить погоню», — приводит «Газета.ru» слова Кожевникова.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 848 голами. Россиянин отстает на 46 голов от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд.