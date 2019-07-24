Арбитраж присудил Эндрю Коппу контракт на два года

Решением арбитражного суда нападающему "Виннипега" Эндрю Коппу присужден двухлетний контракт. За это время 25-летний игрок может заработать 4,56 миллиона долларов, сообщает TSN.

Форвард находился в статусе ограниченно свободного агента, но стороны не могли договориться об условиях нового контракта. Теперь "Виннипег" может либо подписать с Коппом соглашение на два года либо отпустить игрока, который тогда станет неограниченно свободным агентом.

В прошедшем сезоне Копп провел 69 матчей и набрал 25 (11+14) очков.