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Сегодня, 07:50

Худобин стал 12-м вратарем из России, сыгравшим в этом сезоне НХЛ. Это новый рекорд

Ана Горшкова
Корреспондент
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Антон Худобин.
Фото USA Today Sports

Российский голкипер «Чикаго» Антон Худобин стал 12-м российским вратарем, сыгравшим в этом сезоне НХЛ.

36-летний вратарь 24 марта сыграл матч против «Вашингтона» (1:6). Он стал 12-м российским вратарем, выходившим на лед в текущем сезоне НХЛ.

В сезоне-2022/23 хотя бы один матч также провели Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Илья Сорокин, Семен Варламов (оба — «Айлендерс»), Александр Георгиев («Колорадо»), Андрей Василевский («Тампа»), Сергей Бобровский («Флорида»), Петр Кочетков («Каролина»), Илья Самсонов («Торонто»), Даниил Тарасов («Коламбус»), Ярослав Аскаров («Нэшвилл») и Иван Просветов («Аризона»).

Таким образом, был установлен новый рекорд по числу российских вратарей, сыгравших в одном сезоне НХЛ. Прошлое достижение было 11 вратарей, которое было установлено в сезоне-2020/21 и повторен в сезоне-2021/22.

Источник: НХЛ
Александр Георгиев
Андрей Василевский (хоккей)
Антон Худобин
Даниил Тарасов (Коламбус)
Игорь Шестеркин
Илья Самсонов
Илья Сорокин
Семен Варламов
Сергей Бобровский
Ярослав Аскаров
НХЛ
ХК Чикаго Блэкхокс
Иван Просветов
Петр Кочетков
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«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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НХЛ: «Вашингтон» победил «Чикаго», «Каролина» проиграла «Рейнджерс» и другие матчи 24 марта

Илья Самсонов сообщил о рождении сына
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 70 46 24 100
2 Нью-Джерси 71 45 26 98
3 Рейнджерс 72 42 30 94
4 Айлендерс 72 37 35 82
5 Питтсбург 72 35 37 80
6 Вашингтон 73 34 39 76
7 Филадельфия 71 27 44 66
8 Коламбус 70 22 48 51
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 71 55 16 115
2 Торонто 71 43 28 95
3 Тампа-Бэй 73 42 31 90
4 Флорида 72 36 36 79
5 Оттава 72 35 37 75
6 Баффало 70 33 37 72
7 Детройт 71 31 40 71
8 Монреаль 72 28 44 62
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 72 39 33 92
2 Миннесота 72 41 31 91
3 Колорадо 70 41 29 88
4 Виннипег 73 41 32 85
5 Нэшвилл 70 36 34 80
6 Сент-Луис 71 32 39 70
7 Аризона 72 27 45 66
8 Чикаго 71 24 47 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 72 45 27 96
2 Лос-Анджелес 71 41 30 92
3 Эдмонтон 72 41 31 90
4 Сиэтл 71 39 32 86
5 Калгари 73 32 41 79
6 Ванкувер 71 32 39 69
7 Анахайм 72 23 49 56
8 Сан-Хосе 72 19 53 53
Результаты / календарь
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29.03
24.03 01:30
Филадельфия – Миннесота
 5 : 4 Б
24.03 02:00
Флорида – Торонто
 2 : 6
24.03 02:00
Детройт – Сент-Луис
 3 : 4
24.03 02:00
Оттава – Тампа-Бэй
 7 : 2
24.03 02:00
Вашингтон – Чикаго
 6 : 1
24.03 02:00
Каролина – Рейнджерс
1 : 2
24.03 02:00
Бостон – Монреаль
 4 : 2
24.03 03:00
Нэшвилл – Сиэтл
 2 : 1 Б
24.03 04:00
Калгари – Вегас
 2 : 3
24.03 04:00
Даллас – Питтсбург
 3 : 2
24.03 05:00
Ванкувер – Сан-Хосе
 7 : 2
24.03 05:00
Анахайм – Виннипег
 2 : 3
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 72 138
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 70 110
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 73 102
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 72 60
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 71 49
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 70 47
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 43 1.94
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 33 2.00
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 31 2.19
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