Илья Самсонов сообщил о рождении сына

Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов в своих соцсетях сообщил о рождении сына.

«Спасибо, любимая. Люблю тебя. Добро пожаловать сыночек, мама с папой всегда будут рядом», — написал Самсонов, опубликовав фотографию с женой.

Затем 26-летний вратарь выложил снимок с ручкой сына.

Илья Самсонов и Мария женаты с июля 2019 года.

Илья Самсонов и его сын. Фото Соцсети

«Торонто» без Самсонова на выезде обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:2. Ворота команды защищал канадец Мэтт Мюррей.