Андрей Василевский: "Досада от поражения в конкурсе вратарей? Нет!"

Вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский дал понять, что не расстраивается из-за поражения в конкурсе вратарей шоу-программы Матча звезд НХЛ. Россиянин отразил 8 бросков, победу одержал Хенрик Лундквист, на счету которого 12 отраженных бросков.

- Какая досада?! Нет! Естественно, мы здесь для того, чтобы показать свое мастерство, - сказал Василевский в интервью обозревателю "СЭ" Игорю Рабинеру для русскоязычной версии сайта НХЛ. - Но главное - чтобы хорошо провести время и повеселиться. Поэтому к случившемуся отнесся спокойно. Собралась такая компания вратарей, что я горд быть одним из них. И Хенки (Лундквист) проделал классную работу!

На вопрос, знал ли он, как именно исполняют буллиты все, кто ему не забил, голкипер ответил: "Никого не знал и не изучал! Зачем? Конечно, охота победить. Но главное - почувствовать атмосферу, а выиграть - это просто хороший бонус".