«Сент-Луис» обыграл «Анахайм», Бучневич и Торопченко забили по голу

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 3:1.

В составе «блюзменов» отличились Джейк Нейборс, Павел Бучневич и Алексей Торопченко. У «Дакс» шайбу забросил Мэйсон Мактавиш.

После этого матча «Анахайм» с 18 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Сент-Луис» с 19 очками — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Сент-Луис» — 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)

Голы: Нейберс — 4 (Сундквист), 9:25 — 0:1. Бучневич — 6 (бол., Кайру, Перунович), 16:34 — 0:2. Торопченко — 3 (Фолк, Хэйс), 25:39 — 0:3. Мактавиш — 8 (Киллорн, Джонс), 28:47 — 1:3.

Вратари: Гибсон (57:22 — 59:49) — Хофер.

Штраф: 12 — 4.

Броски: 31 (13+10+8) — 31 (13+13+5).

Наши: Любушкин (16.54/1/-1), Минтюков (19.13/4/-2) — Александров (5.32/0/+1), Бучневич (22.50/4/-1), Торопченко (13.24/5/+1).

20 ноября. Анахайм. Honda Center.