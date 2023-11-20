«Филадельфия» — «Коламбус»: видеообзор матча
«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Коламбус» — 5:2
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
В составе «Флайерз» 3 (1+2) очка набрал Райан Полинг. У «Блю Джэкетс» Иван Проворов отметился результативной передачей.
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Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|15
|12
|3
|25
|2
|Филадельфия
|18
|10
|8
|21
|3
|Вашингтон
|15
|9
|6
|20
|4
|Каролина
|17
|10
|7
|20
|5
|Питтсбург
|17
|9
|8
|18
|6
|Нью-Джерси
|16
|8
|8
|17
|7
|Айлендерс
|17
|6
|11
|17
|8
|Коламбус
|19
|4
|15
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
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|16
|13
|3
|28
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|Флорида
|17
|11
|6
|23
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|17
|10
|7
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|4
|Тампа-Бэй
|18
|8
|10
|20
|5
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|17
|8
|9
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|6
|Баффало
|18
|8
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|17
|7
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|15
|8
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|8
|Монреаль
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|7
|11
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|16
|11
|5
|23
|2
|Колорадо
|16
|11
|5
|22
|3
|Виннипег
|17
|10
|7
|22
|4
|Сент-Луис
|17
|9
|8
|19
|5
|Аризона
|17
|8
|9
|18
|6
|Миннесота
|17
|5
|12
|14
|7
|Нэшвилл
|16
|6
|10
|12
|8
|Чикаго
|16
|5
|11
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|19
|13
|6
|28
|2
|Ванкувер
|18
|12
|6
|25
|3
|Лос-Анджелес
|16
|10
|6
|23
|4
|Анахайм
|18
|9
|9
|18
|5
|Сиэтл
|19
|7
|12
|18
|6
|Калгари
|17
|6
|11
|15
|7
|Эдмонтон
|16
|5
|11
|11
|8
|Сан-Хосе
|17
|3
|14
|7
Результаты / календарь
10.11
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25.11
26.11
|20.11
|01:30
|
Филадельфия – Коламбус
|5 : 2
|20.11
|02:00
|
Питтсбург – Вегас
|3 : 0
|20.11
|03:00
|
Чикаго – Баффало
|2 : 3
|20.11
|04:00
|
Анахайм – Сент-Луис
|1 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|18
|28
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|18
|28
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|18
|28
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|17
|14
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|17
|14
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|18
|13
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|8
|1.72
|
|
Алекс Неделькович
Питтсбург
|3
|2
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