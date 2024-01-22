«Рейнджерс» обыграли «Анахайм», Панарин забил победный гол
«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли на выезде «Анахайм» со счетом 5:2.
В составе гостей отличились Винсент Трочек, Уильям Куле, Артемий Панарин, Крис Крайдер и Джимми Веси, вратарь Игорь Шестеркин отразил 16 бросков из 18. У «Дакс» дубль оформил Адам Хенрик.
После этого матча «Рейнджерс» с 60 очками занимают второе место в Восточной конференции, «Анахайм» с 31 очком — на 14-й строчке «Запада».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Рейнджерс» — 2:5 (2:0, 0:1, 0:4)
Голы: Хенрик — 12 (Карлссон, Терри), 0:51 — 1:0. Хенрик — 13 (Терри, Карлссон), 15:37 — 2:0. Трочек — 15 (бол., Крайдер, Фокс), 37:58 — 2:1. Куилль — 8 (Труба, Миллер), 50:10 — 2:2. Панарин — 28 (бол., Фокс, Трочек), 54:23 — 2:3. Крайдер — 22 (Зибанежад), 56:07 — 2:4. Веси — 9 (п.в.), 59:24 — 2:5.
Вратари: Достал (57:38 — 58:10, 58:14 — 58:29, 58:45 — 59:24) — Шестеркин.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 18 (5+5+8) — 33 (7+11+15).
Наши: — - Панарин (19.51/2/-1).
22 января. Анахайм. Honda Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|46
|29
|17
|60
|2
|Филадельфия
|47
|25
|22
|56
|3
|Каролина
|45
|25
|20
|55
|4
|Айлендерс
|46
|20
|26
|51
|5
|Вашингтон
|44
|22
|22
|50
|6
|Нью-Джерси
|44
|23
|21
|49
|7
|Питтсбург
|43
|21
|22
|48
|8
|Коламбус
|45
|14
|31
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|45
|28
|17
|65
|2
|Флорида
|45
|27
|18
|58
|3
|Детройт
|46
|24
|22
|53
|4
|Тампа-Бэй
|47
|24
|23
|53
|5
|Торонто
|44
|22
|22
|52
|6
|Монреаль
|46
|19
|27
|45
|7
|Баффало
|46
|20
|26
|44
|8
|Оттава
|42
|17
|25
|35
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|44
|30
|14
|64
|2
|Колорадо
|47
|30
|17
|63
|3
|Даллас
|46
|27
|19
|60
|4
|Нэшвилл
|46
|25
|21
|51
|5
|Аризона
|44
|22
|22
|47
|6
|Сент-Луис
|44
|22
|22
|46
|7
|Миннесота
|46
|20
|26
|45
|8
|Чикаго
|46
|14
|32
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|46
|31
|15
|66
|2
|Вегас
|46
|27
|19
|59
|3
|Эдмонтон
|42
|26
|16
|53
|4
|Лос-Анджелес
|43
|22
|21
|52
|5
|Сиэтл
|45
|19
|26
|47
|6
|Калгари
|46
|21
|25
|47
|7
|Анахайм
|46
|15
|31
|31
|8
|Сан-Хосе
|46
|11
|35
|26
|22.01
|01:00
|
Каролина – Миннесота
|2 : 5
|22.01
|03:00
|
Детройт – Тампа-Бэй
|2 : 1
|22.01
|03:30
|
Айлендерс – Даллас
|3 : 2 ОТ
|22.01
|04:30
|
Анахайм – Рейнджерс
|2 : 5
|22.01
|05:00
|
Сиэтл – Торонто
|- : -
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|47
|77
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|46
|76
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|45
|66
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|43
|37
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|45
|33
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|45
|30
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|7
|1.58