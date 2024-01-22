Панарин признан первой звездой матча с «Анахаймом»

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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (5:2).

32-летний россиянин забил победный гол. Второй звездой признан форвард «Дакс» Адам Хенрик, оформивший дубль. Третья звезда — форвард команды из Нью-Йорка Алекс Лафренье.

В текущем сезоне Панарин провел 46 матчей, в которых набрал 62 (28+34) очка.