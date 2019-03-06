"Анахайм" прервал победную серию "Аризоны"

"Анахайм" на выезде выиграл у "Аризоны" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). "Дакс" прервал шестиматчевую серию побед "Койотс".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" - "Анахайм" - 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Голы: Сильверберг - 18 (Мэнсон, Линдхольм), 3:52 - 0:1. Круз - 11 (Арчибальд, Коннотон), 18:32 - 1:1. Хенрик - 13 (бол., Ракелль, Фаулер), 43:46 - 1:2. Терри - 3 (бол., Сильверберг), 51:15 - 1:3.

Вратари: Кюмпер (57:13 - 58:13, 58:37 - 59:36) - Миллер.

Штраф: 10 - 10.

Броски: 23 (7+8+8) - 31 (12+9+10).

6 марта. Глендейл. Gila River Arena.