«Анахайм» обыграл «Нью-Джерси» и одержал вторую победу подряд

«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нью-Джерси» со счетом 4:3.

В составе «Дакс» дубль оформил Фрэнк Ватрано, еще по шайбе забросили Адам Хендрик и Макс Джонс. У «Дэвилз» голы забили Тимо Майер, Джек Хьюз и Тайлер Тоффоли. За три секунды до конца третьего периода Хьюз не реализовал буллит.

«Анахайм» одержал вторую победу подряд и с 47 очками расположился на 14-м месте в Западной конференции, «Нью-Джерси» с 64 очками — на 11-й строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Нью-Джерси» — 4:3 (2:1, 2:1, 0:1)

Голы: Ватрано — 28 (Мактавиш), 3:37 — 1:0. Майер — 12 (Д. Хьюз, Тоффоли), 17:24 — 1:1. Хенрик — 17 (Джонс), 18:15 — 2:1. Джонс — 5 (Линдстрем, Лакомб), 33:47 — 3:1. Д. Хьюз — 20 (бол., Л. Хьюз, Братт), 35:27 — 3:2. Ватрано — 29 (Терри, Гудас), 37:08 — 4:2. Тоффоли — 26 (бол., Л. Хьюз, Д. Хьюз), 57:03 — 4:3.

Вратари: Достал — Доус (Шмид, 40:00, 56:24 — 57:03, 57:47).

Штраф: 13 — 19.

Броски: 23 (7+7+9) — 54 (19+14+21).

Наши: Минтюков (21.18/3/+1) — -.

2 марта. Анахайм. Honda Center. 16078 зрителей.