«Нэшвилл» на выезде обыграл «Анахайм», одержав пятую победу подряд

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Анахайм» со счетом 4:2.

В составе «Предаторз» отличились Роман Йоси, Филип Форсберг, Майк Маккаррон и Густав Нюквист. У «Дакс» шайбы забросили Исак Лундстрем и Бретт Лисон.

«Нэшвилл» продлил победную серию до пяти матчей и с 66 очками расположился на восьмом месте Западной конференции. «Анахайм» с 43 очками — на 14-й строчке.

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«Анахайм» — «Нэшвилл» — 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Голы: Йоси — 12 (Форсберг, Фаббро), 21:00 — 0:1. Лундестрем — 3 (Джонс, Лисон), 31:55 — 1:1. Форсберг — 28 (Новак), 43:26 — 1:2. Маккэррон — 8 (Фаббро, Шервуд), 48:43 — 1:3. Лисон — 7 (Мактавиш, Хенрик), 57:36 — 2:3. Нюквист — 15 (п.в., О`Райлли), 57:58 — 2:4.

Вратари: Достал (57:05 — 57:36, 57:49 — 57:58, 58:20) — Ланкинен.

Штраф: 13 — 11.

Броски: 31 (8+12+11) — 29 (7+13+9).

Наши: Любушкин (17.10/1/-2), Минтюков (17.31/1/-3) — Тренин (13.39/0/-1).

26 февраля. Анахайм. Honda Center. 12000 зрителей.