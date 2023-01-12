«Эдмонтон» на выезде обыграл «Анахайм». Костин оформил дубль

Костин оформил дубль в победном матче «Эдмонтона» с «Анахаймом»

«Анахайм» на своем льду проиграл «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:6. «Дакс» проиграли вторую встречу подряд.

Российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин отметился двумя заброшенными шайбами. Теперь на его счету 7 голов в этом сезоне.

«Эдмонтон» с 47 очками занимает 8-е место в Западной конференции. «Анахайм» с 28 очками идет на 15-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Эдмонтон» — 2:6 (1:4, 0:2, 1:0)

Голы: Холлоуэй — 3 (Макдэвид, Бэрри), 3:24 — 0:1. Нюджент-Хопкинс — 20 (Броберг, Бушар), 4:38 — 0:2. Кэррик — 3 (Комтуа), 8:52 — 1:2. Макдэвид — 35 (Ямамото), 10:23 — 1:3. Костин — 6, 19:02 — 1:4. Костин — 7 (Янмарк, Нюджент-Хопкинс), 27:41 — 1:5. Драйзайтль — 23 (бол., Бушар), 38:44 — 1:6. Бенуа — 1 (Лисон, Комтуа), 40:48 — 2:6.

Вратари: Гибсон (Столарз, 40:00) — Кэмпбелл.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 23 (8+9+6) — 53 (17+20+16).

Наши: Куликов (17.20/1/-2) — Костин (15.17/6/+2).

12 января. Анахайм. Honda Center. 16963 зрителя.