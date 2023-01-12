Костин оформил дубль в матче против «Анахайма»

«Эдмонтон» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма». В начале второго периода счет стал 5:1.

Голом отметился российский нападающий Клим Костин. Для него эта шайба стала второй во встрече и седьмой в сезоне.