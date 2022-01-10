«Анахайм» по буллитам обыграл «Детройт», Наместников отметился заброшенной шайбой

«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в серии буллитов «Детройт» со счетом 4:3.

На шайбы Тревора Зеграса, Троя Терри и Максима Комтуа «Ред Уигнз» ответили точными бросками Филипа Гронека, Тайлера Бертуцци и Владислава Наместникова. Победный буллит у «Дакс» реализовал Зеграс.

После этого матча «Анахайм» с 45 очками занимает четвертое место Западной конференции, «Детройт» с 36 очками — на девятой строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Детройт» — 4:3 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Зеграс — 9 (бол., Фаулер, Ракелль), 6:32 — 1:0. Гронек — 4 (бол., Зайдер, Бертуцци), 20:21 — 1:1. Бертуцци — 16 (Стаал, Раймонд), 35:07 — 1:2. Терри — 22 (Милано, Гетцлаф), 38:04 — 2:2. Комтуа — 1 (Ракелль, Зеграс), 42:01 — 3:2. Наместников — 10 (Истерли, Расмуссен), 47:55 — 3:3.

Победный буллит: Зеграс.

Вратари: Достал — Грайсс.

Штраф: 13 — 19.

Броски: 27 (10+6+11+0) — 36 (10+13+10+3).

Наши: — - Наместников (15.45/2/-1).

10 января. Анахайм. Honda Center. 12043 зрителя.