Наместников в матче с «Анахаймом» забросил десятую шайбу в сезоне

Форвард «Детройта» Владислав Наместников отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».

29-летний россиянин забросил шайбу на 48-й минуте встречи и сделал счет 3:3.

На данный момент на счету Наместникова 18 (10+8) очков в 36 матчах сезона.