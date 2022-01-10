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Наместников в матче с «Анахаймом» забросил десятую шайбу в сезоне

06:31
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Форвард «Детройта» Владислав Наместников отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».

29-летний россиянин забросил шайбу на 48-й минуте встречи и сделал счет 3:3.

На данный момент на счету Наместникова 18 (10+8) очков в 36 матчах сезона.

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Сергей Разин все материалы автора
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