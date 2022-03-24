«Анахайм» проиграл «Чикаго» и потерпел восьмое поражение подряд
«Анахайм» проиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4.
В составе «Дакс» дубль сделал Сэм Кэррик, у «Блэкхоукс» отличились Тэйлор Рэддиш, Патрик Кейн, Дилан Строум и Алекс Дебринкэт.
«Анахайм» потерпел восьмое поражение подряд. «Чикаго» прервал серию из трех поражений кряду.
«Дакс» занимают 12-е место в таблице Западной конференции с 65 очками в 66 матчах. «Блэкхоукс» идут на 14-й строчке с 55 очками в 64 играх.
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«Анахайм» — «Чикаго» — 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
Голы: Рэддиш — 7 (бол., Строум, Кейн), 10:11 — 0:1. Кэррик — 10 (Робинсон, Комтуа), 13:40 — 1:1. Кейн — 20 (бол., Дебринкэт, С. Джонс), 31:37 — 1:2. Кэррик — 11 (Хенрик, Зеграс), 53:28 — 2:2. Строум — 18 (Стиллман, Кейн), 56:10 — 2:3. Дебринкэт — 35 (Тэйвз, Маккейб), 58:57 — 2:4.
Вратари: Гибсон — Ланкинен.
Штраф: 11 — 7.
Броски: 29 (4+14+11) — 28 (9+7+12).
24 марта. Анахайм. Honda Center. 11740 зрителей.
|Столичный дивизион
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|В
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|1
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|46
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|Центральный дивизион
|И
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|1
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|45
|19
|95
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|35
|27
|79
|3
|Миннесота
|61
|37
|24
|78
|4
|Нэшвилл
|64
|37
|27
|78
|5
|Даллас
|62
|35
|27
|73
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|64
|30
|34
|70
|7
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|64
|23
|41
|55
|8
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|20
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|И
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|О
|1
|Калгари
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|38
|25
|84
|2
|Лос-Анджелес
|65
|35
|30
|78
|3
|Эдмонтон
|64
|35
|29
|75
|4
|Вегас
|66
|34
|32
|72
|5
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|31
|34
|70
|6
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|39
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|7
|Сан-Хосе
|63
|28
|35
|64
|8
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|64
|20
|44
|46
|24.03
|02:00
|
Торонто – Нью-Джерси
|3 : 2
|24.03
|02:30
|
Баффало – Питтсбург
|4 : 3 Б
|24.03
|04:30
|
Колорадо – Ванкувер
|1 : 3
|24.03
|05:00
|
Анахайм – Чикаго
|2 : 4
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|63
|93
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|64
|88
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|62
|86
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|58
|46
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|64
|42
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|64
|42
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|49
|2.08
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|43
|2.08
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|30
|2.09