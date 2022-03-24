«Анахайм» проиграл «Чикаго» и потерпел восьмое поражение подряд

«Анахайм» проиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4.

В составе «Дакс» дубль сделал Сэм Кэррик, у «Блэкхоукс» отличились Тэйлор Рэддиш, Патрик Кейн, Дилан Строум и Алекс Дебринкэт.

«Анахайм» потерпел восьмое поражение подряд. «Чикаго» прервал серию из трех поражений кряду.

«Дакс» занимают 12-е место в таблице Западной конференции с 65 очками в 66 матчах. «Блэкхоукс» идут на 14-й строчке с 55 очками в 64 играх.

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«Анахайм» — «Чикаго» — 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Голы: Рэддиш — 7 (бол., Строум, Кейн), 10:11 — 0:1. Кэррик — 10 (Робинсон, Комтуа), 13:40 — 1:1. Кейн — 20 (бол., Дебринкэт, С. Джонс), 31:37 — 1:2. Кэррик — 11 (Хенрик, Зеграс), 53:28 — 2:2. Строум — 18 (Стиллман, Кейн), 56:10 — 2:3. Дебринкэт — 35 (Тэйвз, Маккейб), 58:57 — 2:4.

Вратари: Гибсон — Ланкинен.

Штраф: 11 — 7.

Броски: 29 (4+14+11) — 28 (9+7+12).

24 марта. Анахайм. Honda Center. 11740 зрителей.