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Сегодня, 09:20

Американский журналист считает, что Овечкин не сможет забить 50 голов за сезон

Анна Горшкова
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото Global Look Press

Американский журналист сайта НХЛ Дэн Розен считает, что российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не сможет забить 50 голов в будущем сезоне.

«Нет, он не сможет. Я никогда не буду сомневаться в способности Овечкина забивать, но вновь требовать 50 голов в 37 лет, потенциально без центрального нападающего Никласа Бэкстрема, который выбыл на весь сезон из-за операции на бедре, и, вероятно, без форварда Тома Уилсона — по крайней мере, в первой половине сезона — из-за операция на колене… это будет очень трудно.

Он не будет окружен талантами такого же уровня. По идее, из-за этого Овечкина должно быть легче сдержать. Овечкин, без сомнения, пробьет себе путь к 40 голам в этом сезоне. Но в прошлом сезоне он стал самым возрастным игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 50 голов. Теперь нам интересно, сможет ли он сделать это снова в 37 лет. И малейший регресс — даже при условии, что он сыграет полные 82 матча, — будет значить, что он не дойдет до 50 голов. Плюс еще один год для его тела, когда Ови будет окружен меньшим числом конкретных талантливых игроков, несущих угрозу сопернику, означает, что Овечкин не дойдет до 50 голов. Он приблизится к этому рубежу. Но не перейдет его», — сказал Розен.

В регулярном чемпионате НХЛ-2021/22 Овечкин набрал 90 (50+40) очков в 77 матчах и занял 16-е место в таблице лучших бомбардиров лиги. В плей-офф у 36-летнего россиянина 6 (1+5) очков в 6 матчах.

На счету форварда на данный момент 780 голов за карьеру, что на 114 меньше, чем у Уэйна Гретцки, рекордсмена НХЛ. 

Александр Овечкин
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