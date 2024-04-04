Терещенко — о достижении Кучерова: «Никита — игрок невероятного уровня. Он звезда мирового хоккея и никак иначе»

Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал достижение нападающего «Тампы-Бэй» Никиты Кучерова в НХЛ.

Россиянин сделал три голевые передачи в матче с «Торонто» (4:1) в регулярном чемпионате лиги. На счету 30-летнего россиянина 130 (42+88) очков в 74 играх этого сезона.

«Я не раз говорил, что Никита — игрок невероятного уровня. Он звезда мирового хоккея и никак иначе. Как Саша Овечкин, Женя Малкин и многие другие. Их перечислять можно долго. Он, как и другие заработали себе мировое имя и продолжают зарабатывать. Ну а Никита молодец и его достижение — это здорово. Мои ему поздравления. Желаю ему выиграть бомбардирскую гонку», — сказал Терещенко «СЭ».

Кучеров стал первым россиянином в НХЛ, кому удалось набрать 130 очков в регулярке НХЛ. Кроме того, Кучеров стал пятым игроком лиги за последние 30 лет с подобным достижением.

(Денис Сафронов)