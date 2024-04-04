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Сегодня, 12:33

Терещенко — о достижении Кучерова: «Никита — игрок невероятного уровня. Он звезда мирового хоккея и никак иначе»

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Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал достижение нападающего «Тампы-Бэй» Никиты Кучерова в НХЛ.

Россиянин сделал три голевые передачи в матче с «Торонто» (4:1) в регулярном чемпионате лиги. На счету 30-летнего россиянина 130 (42+88) очков в 74 играх этого сезона.

«Я не раз говорил, что Никита — игрок невероятного уровня. Он звезда мирового хоккея и никак иначе. Как Саша Овечкин, Женя Малкин и многие другие. Их перечислять можно долго. Он, как и другие заработали себе мировое имя и продолжают зарабатывать. Ну а Никита молодец и его достижение — это здорово. Мои ему поздравления. Желаю ему выиграть бомбардирскую гонку», — сказал Терещенко «СЭ».

Кучеров стал первым россиянином в НХЛ, кому удалось набрать 130 очков в регулярке НХЛ. Кроме того, Кучеров стал пятым игроком лиги за последние 30 лет с подобным достижением.

(Денис Сафронов)

Алексей Терещенко
Никита Кучеров
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
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«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 76 51 25 106
2 Каролина 75 47 28 101
3 Филадельфия 76 36 40 83
4 Вашингтон 74 36 38 82
5 Айлендерс 75 33 42 81
6 Питтсбург 75 34 41 79
7 Нью-Джерси 76 36 40 76
8 Коламбус 75 25 50 62
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 76 44 32 103
2 Флорида 76 47 29 99
3 Торонто 75 43 32 95
4 Тампа-Бэй 75 42 33 91
5 Детройт 75 37 38 82
6 Баффало 76 36 40 77
7 Оттава 74 33 41 70
8 Монреаль 74 29 45 70
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 76 48 28 105
2 Колорадо 75 47 28 100
3 Виннипег 75 45 30 96
4 Нэшвилл 75 43 32 90
5 Сент-Луис 75 40 35 84
6 Миннесота 74 36 38 82
7 Аризона 75 31 44 67
8 Чикаго 75 22 53 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 76 47 29 102
2 Эдмонтон 74 45 29 95
3 Вегас 75 42 33 92
4 Лос-Анджелес 75 39 36 89
5 Сиэтл 75 31 44 75
6 Калгари 74 34 40 73
7 Анахайм 76 25 51 54
8 Сан-Хосе 74 17 57 42
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Рейнджерс – Нью-Джерси
 4 : 3
4.04 02:00
Торонто – Тампа-Бэй
 1 : 4
4.04 04:00
Даллас – Эдмонтон
 5 : 0
4.04 05:00
Лос-Анджелес – Сиэтл
 5 : 2
4.04 05:00
Аризона – Ванкувер
 1 : 2
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 74 130
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 75 127
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 72 126
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 74 63
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 73 54
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 76 52
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Артур Силов

Артур Силов

Ванкувер

 2 1.5
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