Алексеев провел дебютную игру за «Вашингтон» в сезоне

Защитник «Вашингтона» Александр Алексеев принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (1:4).

Для 22-летнего россиянина это дебютная игра за «Кэпиталз» и вторая — в НХЛ. Он завершил встречу с показателем полезности «-1», отыграв 11 минут 47 секунд. Первый матч в НХЛ Алексеев провел 30 декабря 2021 года против «Нэшвилла» (5:3).

В сезоне-2020/21 Алексеев провел 55 матчей в КХЛ за «Салават Юлаев», в которых набрал 16 (8+8) очков.