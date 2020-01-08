Александр Овечкин: «Впереди еще много всего. Я буду стараться»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ над «Оттавой» (6:1). Форвард оформил дубль и был признан первой звездой встречи.

— Без моих партнеров по команде я бы этого числа никогда не достиг. Находиться в такой компании очень приятно. Но, знаете, впереди еще много всего. Я буду стараться, — приводит официальный сайт НХЛ слова Овечкина.