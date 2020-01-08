НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Александр Овечкин: «Впереди еще много всего. Я буду стараться»

10:14
Теги:

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ над «Оттавой» (6:1). Форвард оформил дубль и был признан первой звездой встречи.

— Без моих партнеров по команде я бы этого числа никогда не достиг. Находиться в такой компании очень приятно. Но, знаете, впереди еще много всего. Я буду стараться, — приводит официальный сайт НХЛ слова Овечкина.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир