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Александр Овечкин: «Вашингтон» может и должен играть лучше"

08:11

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокоментировал поражение от «Монреаля» в регулярном чемпионате НХЛ (2:5). По его словам, «Кэпиталз» обязаны прибавить.

— Мы плохо действовали у бортов, совершали много потерь в нейтральной зоне, и это стоило нам победы, — цитирует официальный сайт НХЛ Овечкина. — Мы знаем, что можем и должны играть лучше. Вы видели это, ребята. Мы знаем это. Это наша вина.

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