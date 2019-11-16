Александр Овечкин: «Вашингтон» может и должен играть лучше"

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокоментировал поражение от «Монреаля» в регулярном чемпионате НХЛ (2:5). По его словам, «Кэпиталз» обязаны прибавить.

— Мы плохо действовали у бортов, совершали много потерь в нейтральной зоне, и это стоило нам победы, — цитирует официальный сайт НХЛ Овечкина. — Мы знаем, что можем и должны играть лучше. Вы видели это, ребята. Мы знаем это. Это наша вина.