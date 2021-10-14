Овечкин отреагировал на слова бывшего тафгая «Чикаго» о том, что эпоха россиянина закончилась

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отреагировал на критику со стороны бывшего игрока «Чикаго» Джона Скотта.

10 октября Скотт заявил: «Овечкин кончился. Его просто закроют. Не думаю, что у кого-то в «Кэпиталз» будет хороший сезон. Не думаю, что Овечкин приблизится к рекорду Гретцки — он даже 30 голов забьет. Думаю, «Вашингтон» будет в полном беспорядке».

«Что я скажу на это? Ничего. У каждого свое мнение. Кто-то говорит, что мы старые, что мы не добьемся успеха. Это их мнение. Мы просто будем играть и отдавать все силы. Посмотрим, что получится», — приводит официальный сайт НХЛ слова Овечкина.

Сегодня, 14 октября, в первом матче сезона-2021/22 против «Рейнджерс» (5:1) Овечкин сделал дубль и отдал две результативных передачи. 36-летний россиянин поднялся на пятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, теперь на его счету 732 шайбы. Форвард отстает от лидера списка Уэйна Гретцки на 162 гола.