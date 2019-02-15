Александр Овечкин - об участии игроков НХЛ в Играх-2018: "Если бы меня кто-то поддержал, может, лига пошла бы на уступки"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин выразил мнение, что игроки НХЛ могли поехать на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан, если бы были более активны. Ранее сам хоккеист неоднократно говорил, что в любом случае планирует принять участие в Играх. Тем не менее, НХЛ не заключила соглашения с ИИХФ и МОК и не стала делать паузу в сезоне на Олимпиаду. Игры в Пхенчхане прошли без хоккеистов НХЛ, победу одержала сборная России.

- Вы очень хотели, чтобы лига участвовала в Олимпиаде в Пхенчхане, делали для этого все возможное, - но это оказалось не в ваших силах. Будет ли шанс сделать так, чтобы в новом коллективном договоре между НХЛ и Ассоциацией игроков участие в Играх было прописано?

- Дело в том, что если ты один – то можешь хоть о стенку головой биться, но ничего не сделаешь. Если бы меня кто-то в той ситуации поддержал, и игроки сделали бы все возможное, чтобы мы поехали на Олимпиаду, - может быть, и лига пошла бы на уступки. Но когда ты один, или максимум с тобой два-три человека, о чем-то серьезном говорить тяжело.

- Вы ожидали более активной поддержки?

- Конечно. Ожидал. Но кто-то испугался, кто-то ничего не стал говорить. Поэтому все стало понятно сразу после моих слов. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Овечкина