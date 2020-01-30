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Александр Овечкин — о голевых рекордах: «Впереди еще долгий путь»

11:01

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на девятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (4:5) форвард отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 693-й в лиге. По этому показателю он обошел Стива Айзермана (592).

— Для меня большая честь оказаться в этом списке, — цитирует официальный сайт НХЛ Овечкина. — Я рад, но впереди еще долгий путь.

Лучший снайпер в истории НХЛ Уэйн Гретцки забросил 894 шайбы.

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