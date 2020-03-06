Александр Овечкин: «Мы с Кузнецовым должны играть лучше»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин остался недоволен своей игрой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (5:6 ОТ). При этом форвард оформил в этой встрече дубль.

— Я совершил ошибки, и команда проиграла, — приводит в своем Twitter слова Овечкина журналистка Саманта Пелл. — Я снова ошибся в обороне. Мне нужно лучше играть в защите, особенно в критические для команды моменты. Тренеры поручают мне это, чтобы получить результат. Наше звено не очень хорошо сыграло. Поэтому мы злы. Мы с Кузнецовым должны играть лучше, вне всякого сомнения. Это хороший урок. Это тяжелый урок. Но мы должны его принять.