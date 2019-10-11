Александр Овечкин: «Это жесткое поражение»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, оформивший дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (5:6), отметил, что команда провела плохой третий период. По словам россиянина, нужно было правильно контролировать шайбу. Напомним, что в третьем периоде «Вашингтон» пропустил четыре шайбы.

— У нас слишком хорошая команда, чтобы допускать подобные ошибки, — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона». — Перед третьим периодом мы говорили, что нужно правильно контролировать шайбу. Однако мы ее потеряли, допустили ошибки, что и стоило нам двух очков.

Конечно, это жесткое поражение, но надо двигаться дальше. По крайней мере, мы заслуживали хотя бы очка. Но как я уже сказал, нужно правильно обращаться с шайбой, играть надежнее. Мы вели в две шайбы, но все продули. Но сейчас уже ничего не сделаешь. Нужно делать выводы и идти дальше.