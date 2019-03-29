Александр Георгиев: "Вратарская школа в России очень поднялась"

Вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев высоко оценил прогресс вратарской школы в России. В нынешнем сезоне он завоевал место в основе нью-йоркского клуба. Помимо него, основными голкиперами в НХЛ являются Сергей Бобровский ("Коламбус"), Семен Варламов ("Колорадо"), Андрей Василевский ("Тампа-Бэй") и Антон Худобин ("Даллас").

– В этом сезоне в НХЛ на постоянной основе играют пять российских голкиперов.

– Из молодых вратарей здесь только я и Василевский. Вратарская школа в России в последнее время очень поднялась. Когда мне было десять лет, и я уезжал в Финляндию, понимал, что там тренеры по вратарям чуть-чуть впереди по технике, по видению игры. Но спустя пять лет уже в России появилось много тренеров, которые развивались в этом направлении. И это дало результат, сейчас уже очень много молодых вратарей в КХЛ, скоро станет еще больше и в НХЛ.

– Себя считает воспитанником русской вратарской школы или финской?

– Все основы были заложены еще в России, очень много в меня там вложили. Также благодарен Фредрику Норрене, который сильно помог мне. (Артем Веневцев)

Полностью интервью Георгиева