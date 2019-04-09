Александр Георгиев: "Тампа-Бэй" - фаворит Кубка Стэнли"

Голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев поделился мнением о фаворитах Кубка Стэнли.

– Кто фаворит предстоящего Кубка Стэнли?

– Наверное, "Тампа". Выделил бы еще "Калгари" – тоже очень хорошая команда. И еще "Виннипег". В принципе, 4–5 клубов – главные претенденты на победу в плей-офф. Хотя шансы есть у всех 16 команд, которые будут бороться за Кубок Стэнли, - цитируют Георгиева "Известия".

Напомним, в прошлом сезоне Кубок Стэнли выиграл "Вашингтон". В финале команда обыграла "Вегас" (4-1).

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